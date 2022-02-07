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Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 8 февраля

7 Февраля 2022 18:57
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Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 8 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 8 февраля, Казахстан на Олимпийских играх в Пекине будет представлен в трех видах спорта — лыжных гонках, биатлоне и конькобежном спорте, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Расписание выступлений казахстанских спортсменов:

14:00, 16:30, 17:25, 17:47 - лыжные гонки. Женщины. Спринт свободным стилем. Квалификация, четвертьфинал, полуфинал, финал.
Выступят Ксения Шалыгина, Ирина Быкова, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина.

14:30 - биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км.
Примут участие Александр Мухин, Владислав Киреев.

14:50, 16:55, 17:35, 18:00 - лыжные гонки. Мужчины. Спринт свободным стилем. Квалификация, четвертьфинал, полуфинал, финал.
Казахстан представят Евгений Величко, Виталий Пухкало.

16:30 - конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м. Финал.
Выступит Дмитрий Морозов.




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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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