Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 8 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 8 февраля, Казахстан на Олимпийских играх в Пекине будет представлен в трех видах спорта — лыжных гонках, биатлоне и конькобежном спорте, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов:

14:00, 16:30, 17:25, 17:47 - лыжные гонки. Женщины. Спринт свободным стилем. Квалификация, четвертьфинал, полуфинал, финал.

Выступят Ксения Шалыгина, Ирина Быкова, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина.

14:30 - биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км.

Примут участие Александр Мухин, Владислав Киреев.

14:50, 16:55, 17:35, 18:00 - лыжные гонки. Мужчины. Спринт свободным стилем. Квалификация, четвертьфинал, полуфинал, финал.

Казахстан представят Евгений Величко, Виталий Пухкало.

16:30 - конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м. Финал.

Выступит Дмитрий Морозов.





