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Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 7 февраля

6 Февраля 2022 19:48
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Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 7 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 7 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят всего три спортсмена из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Казахстан будет представлен в двух видах спорта: биатлоне и конькобежном спорте. Ниже представлено расписание выступлений спортсменов (время указано по Нур-Султану).

14:30 Конькобежный спорт. Женщины. 1500 метров. Финал

Екатерина Айдова, Надежда Морозова

15:00 Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

Галина Вишневская-Шепоренко

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля. Сборную Казахстана на соревнованиях представляют 34 спортсмена. Пока наивысшее место во всех видах спорта у Казахстана заняли шорт-трекисты — они стали пятыми в смешанной командной эстафете.

Напомним, казахстанская могулистка Юлия Галышева не смогла выйти в суперфинал могула на Олимпиаде в Пекине.

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#Спорт   #Олимпиада   #Китай   #Олимпиада-2022  
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