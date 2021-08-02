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Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 3 августа

2 Августа 2021 20:09
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Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 3 августа

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанцы выступят в шести видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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08:45 - Гребля на байдарках и каноэ. Двойки. 1000 метров. Мужчины. Финал «В»
Сергей Емельянов, Тимофей Емельянов
09:00 - Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
87 кг. Нурсултан Турсынов — Денис Максимилиан Кудла (Германия)
14:00 - Спортивное скалолазание. Мужчины. Квалификация
Ришат Хайбуллин
14:48 Бокс. Мужчины. 1/4 финала
52 кг. Сакен Бибосынов — Габриэль Эскобар Маскунано (Испания)
15:35 Бокс. Мужчины 1/4 финала
63 кг. Закир Сафиуллин — Харри Гарсайд (Австралия)
15:39 Спортивная гимнастика. Упражнения на перекладине. Мужчины. Финал
Милад Карими
16:30 Синхронное плавание. Женщины. Дуэт. Техническая программа
Александра Немич, Екатерина Немич.


Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай
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#Спорт   #Олимпиада  
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