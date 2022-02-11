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Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 12 февраля

11 Февраля 2022 19:00
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Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 12 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В субботу, 12 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпийских играх в Пекине в трех видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Расписание выступлений казахстанских спортсменов:

13:20 - лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 4×5 км

Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина, Ирина Быкова

14:50 - конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. Финал

Иван Аржаников

14:50 - биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км

Александр Мухин, Владислав Киреев

Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.

Фото: НОК РК





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#Спорт   #Олимпиада   #Китай  
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