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Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 12 февраля
11 Февраля 2022 19:00
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В субботу, 12 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпийских играх в Пекине в трех видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Расписание выступлений казахстанских спортсменов:
13:20 - лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 4×5 км
Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина, Ирина Быкова
14:50 - конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. Финал
Иван Аржаников
14:50 - биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км
Александр Мухин, Владислав Киреев
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.
Фото: НОК РК
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