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Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 11 февраля

10 Февраля 2022 17:55
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Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 11 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 11 февраля, Казахстан на Олимпийских играх в Пекине представят восемь спортсменов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Расписание их выступлений:

13:00 - лыжные гонки. Мужчины. Гонка классическим стилем. 15 км
Евгений Величко, Виталий Пухкало.

15:00 - биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 км

Галина Вишневская-Шепоренко.

17:00 - прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация
Сергей Ткаченко, Данил Васильев.

17:18 - шорт-трек. Мужчины. 500 м. Квалификация
Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Абзал Ажгалиев

Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена.


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#Спорт   #Олимпиада   #Китай  
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