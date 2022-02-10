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Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 11 февраля
10 Февраля 2022 17:55
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 11 февраля, Казахстан на Олимпийских играх в Пекине представят восемь спортсменов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Расписание их выступлений:
13:00 - лыжные гонки. Мужчины. Гонка классическим стилем. 15 км
Евгений Величко, Виталий Пухкало.
15:00 - биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 км
Галина Вишневская-Шепоренко.
17:00 - прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация
Сергей Ткаченко, Данил Васильев.
17:18 - шорт-трек. Мужчины. 500 м. Квалификация
Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Абзал Ажгалиев
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена.
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