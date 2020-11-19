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Опубликовано расписание соревнований Зимних Олимпийских игр в Пекине

Автор:  
Руслан Сулейменов
19 Ноября 2020, 14:41
Опубликовано расписание соревнований Зимних Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине опубликовал седьмое издание расписания соревнований зимней Олимпиады, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Синьхуа».

Согласно расписанию, соревнования по керлингу в дисциплине дабл-микст станут первым состязанием Олимпийских игр в Пекине, которые начнутся за два дня до церемонии открытия.

Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4-20 февраля 2022 года.

В программу игр введено семь новых видов программы, при этом количество видов спорта остается прежним. Новые виды программ: индивидуальные женские соревнования бобслеисток (монобоб), смешанный турнир в шорт-треке, командный турнир в миксте (прыжки с трамплина), смешанный командный турнир в акробатике (фристайл), мужской и женский турнир по биг-эйру (фристайл) и смешанный командный турнир в борд-кроссе (сноуборд). Всего будут разыграны 109 комплектов наград.

В день церемонии открытия игр пройдут соревнования по хоккею, керлингу, фигурному катанию и танцам на льду. В день церемонии закрытия состоятся финалы по хоккею с шайбой среди мужчин, керлингу среди женщин, состязания в бобслее среди мужчин в экипажах-четверках и др.


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