Опубликовано расписание соревнований Азиатских игр 2022 года в Ханчжоу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организаторы официально представили первое издание расписания соревнований Азиатских игр 2022 года в Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

На Играх, которые пройдут с 10 по 25 сентября, будут представлены 40 видов спорта, включающих 61 дисциплину. Предполагается, что за 15 дней соревнований будет разыграно 482 золотые медали.

Соревнования начнутся за четыре дня до церемонии открытия - 6 сентября стартует мужской футбольный турнир.

Первые золотые медали будут вручены в нескольких видах спорта, в том числе в плавании, современном пятиборье, гребле и спортивной гимнастике 11 сентября. Ожидается, что соревнования по стрельбе из лука и плаванию пройдут в последний день соревнований 25 сентября, когда также состоится церемония закрытия.

Легкая атлетика возглавляет рейтинг одиночных видов спорта с наибольшим количеством золотых медалей - 48, за ней следует плавание - 41 и стрельба из лука - 33.

Золотые медали будут вручаться в каждый день соревнований по легкой атлетике, плаванию, велоспорту, триатлону, спортивной гимнастике, художественной гимнастике, брейк-дансу, дзюдо, джиу-джитсу, курашу, ушу, тяжелой атлетике, каратэ, фехтованию, тхэквондо и лодкам-драконам.

Предварительное расписание было опубликовано после того, как Олимпийский совет Азии и HAGOC провели третье заседание Координационного комитета в сентябре прошлого года.

Ожидается, что в конце этого года в Ханчжоу-2022 будут организованы тестовые соревнования по легкой атлетике, баскетболу, парусному спорту, плаванию на открытой воде, шоссейному велоспорту, стрельбе, регби, настольному теннису, дзюдо и тхэквондо.

Ханчжоу станет третьим китайским городом, принимающим Азиатские игры, после Пекина в 1990 году и Гуанчжоу в 2010 году.