РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Опубликовано расписание соревнований Азиатских игр 2022 года в Ханчжоу

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организаторы официально представили первое издание расписания соревнований Азиатских игр 2022 года в Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    На Играх, которые пройдут с 10 по 25 сентября, будут представлены 40 видов спорта, включающих 61 дисциплину. Предполагается, что за 15 дней соревнований будет разыграно 482 золотые медали.

    Соревнования начнутся за четыре дня до церемонии открытия - 6 сентября стартует мужской футбольный турнир.

    Первые золотые медали будут вручены в нескольких видах спорта, в том числе в плавании, современном пятиборье, гребле и спортивной гимнастике 11 сентября. Ожидается, что соревнования по стрельбе из лука и плаванию пройдут в последний день соревнований 25 сентября, когда также состоится церемония закрытия.

    Легкая атлетика возглавляет рейтинг одиночных видов спорта с наибольшим количеством золотых медалей - 48, за ней следует плавание - 41 и стрельба из лука - 33.

    Золотые медали будут вручаться в каждый день соревнований по легкой атлетике, плаванию, велоспорту, триатлону, спортивной гимнастике, художественной гимнастике, брейк-дансу, дзюдо, джиу-джитсу, курашу, ушу, тяжелой атлетике, каратэ, фехтованию, тхэквондо и лодкам-драконам.

    Предварительное расписание было опубликовано после того, как Олимпийский совет Азии и HAGOC провели третье заседание Координационного комитета в сентябре прошлого года.

    Ожидается, что в конце этого года в Ханчжоу-2022 будут организованы тестовые соревнования по легкой атлетике, баскетболу, парусному спорту, плаванию на открытой воде, шоссейному велоспорту, стрельбе, регби, настольному теннису, дзюдо и тхэквондо.

    Ханчжоу станет третьим китайским городом, принимающим Азиатские игры, после Пекина в 1990 году и Гуанчжоу в 2010 году.


    Теги:
    Спорт Китай Азиатские игры
    Сейчас читают
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!