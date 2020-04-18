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Опубликовано расписание Оразы по всем регионам Казахстана

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Апреля 2020, 11:30
Опубликовано расписание Оразы по всем регионам Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сайте Духовного управления мусульман Казахстана опубликовано расписание Оразы для каждого региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый день поста начинается 24 апреля. В частности, в Нур-Султане в этот день верующие должны завершить прием пищи до 04:12 часов.

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В Алматы Оразу должны начать держать в 4:28.

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С полным расписанием для каждого региона можно ознакомиться на сайте ДУМК.

Напомним, дату начала священного месяца Рамазан в Казахстане Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы объявил 14 апреля. Он также перечислил категории людей, кому нельзя держать пост.

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