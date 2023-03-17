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Опубликовано расписание Оразы по городам Казахстана

17 Марта 2023, 11:29
Опубликовано расписание Оразы по городам Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало расписание Оразы для каждого региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году Священный месяц Рамадан начнется 23 марта. А ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения (Кадр). 21 апреля – праздник Ораза Айт. Даты были определены Муфтиятом Казахстана после консультации с муфтиями стран Центральной Азии, учеными, ответственными за сферу фетвы, а также с учетом результатов научных исследований.

Сумма фитр-садака составляет 535 тенге. Эту сумму посчитали по средней цене 2 кг муки по стране. Стоимость муки была определена на основе информации, предоставленной городскими и областными представительствами ДУМК.

Ранее МИА «Казинформ» опубликовало советы врача о том, как правильно питаться во время поста.

Астана

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Алматы

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Шымкент

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Туркестан

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Актау

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Атырау

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Актобе

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Жезказган

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Караганда

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Кунаев

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Костанай

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Кокшетау

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Кызылорда

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Уральск

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Усть-Каменогорск

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Павлодар

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Петропавловск

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Семей

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Талдыкорган

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Тараз

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