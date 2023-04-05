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Опубликовано расписание матчей женской сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Гульмира Байзакова
5 Апреля 2023, 21:23
Опубликовано расписание матчей женской сборной Казахстана на ЧМ по хоккею Фото: icehockey.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 17 апреля в корейском Сувоне стартует женский чемпионат мира в группе В первого дивизиона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

Путевку в группу А получит команда, занявшая первое место на турнире. Соперниками сборной Казахстана станут команды Великобритании, Словении, Италии, Польши и США. Перед стартом турнира подопечные Виктории Сазоновой проведут контрольный матч со сборной Великобритании.

Расписание матчей женской сборной Казахстана на турнире:

17.04, 09:15 – Великобритания – Казахстан
18.04, 09:15 – Казахстан – Словения
20.04, 12:45– Италия – Казахстан
22.04, 16:15– Казахстан – Польша
23.04, 12:45 – Казахстан – Корея


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