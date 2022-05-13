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Опубликовано расписание матчей сборной Казахстана на Кубке Дэвиса
13 Мая 2022 14:44

Опубликовано расписание матчей сборной Казахстана на Кубке Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана узнала расписание своих игр в групповом этапе Кубка Дэвиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матчи во всех группах пройдут в сентябре текущего года. Казахстанские теннисисты сыграют все свои матчи в группе D, которые состоятся в Глазго (Шотландия) против сборных Нидерландов (13-го сентября), США (15-го сентября) и хозяев корта — Великобритании (18-го сентября).

Также матчи других групп пройдут в Болонье (Италия), Валенсии (Испания) и Гамбурге (Германия).

В квалификации турнира казахстанцы обыграли сборную Норвегии.


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