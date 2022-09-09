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    23:12, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Опубликовано расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание матчей чемпионата мира по хоккею-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в группе В, в столице Латвии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФХ.

    Соперниками нашей команды станут Канада, Чехия, Латвия, Норвегия, Словакия, Словения и Швейцария.

    Расписание матчей сборной Казахстана:

    13 мая, 19:20 — Норвегия — Казахстан

    14 мая, 23:20 — Чехия — Казахстан

    16 мая, 23:20 — Швейцария — Казахстан

    17 мая, 23:20 — Канада — Казахстан

    19 мая, 23:20 — Казахстан — Словакия

    20 мая, 23:20 — Казахстан — Латвия

    22 мая, 23:20 — Казахстан — Словения.

    Указано время Нур-Султана
    В группе А в Финляндии сыграют Австрия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Швеция и США.
    Четвертьфинальные встречи также пройдут в Риге и Тампере, полуфиналы, финал и матч за третье место - в Тампере.


    Фото: sportedu.by
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