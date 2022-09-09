23:12, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6
Опубликовано расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание матчей чемпионата мира по хоккею-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в группе В, в столице Латвии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФХ.
Соперниками нашей команды станут Канада, Чехия, Латвия, Норвегия, Словакия, Словения и Швейцария.
Расписание матчей сборной Казахстана:
13 мая, 19:20 — Норвегия — Казахстан
14 мая, 23:20 — Чехия — Казахстан
16 мая, 23:20 — Швейцария — Казахстан
17 мая, 23:20 — Канада — Казахстан
19 мая, 23:20 — Казахстан — Словакия
20 мая, 23:20 — Казахстан — Латвия
22 мая, 23:20 — Казахстан — Словения.
Указано время Нур-Султана
В группе А в Финляндии сыграют Австрия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Швеция и США.
Четвертьфинальные встречи также пройдут в Риге и Тампере, полуфиналы, финал и матч за третье место - в Тампере.
Фото: sportedu.by