Опубликовано расписание матчей Кубка Президента РК по хоккею
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 16 по 20 августа 2022 года на «Барыс Арене» пройдет 12-й розыгрыш «Кубка Президента Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
В Кубке Президента РК примут участие хоккеисты столичной команды «Барыс», финалист минувшего Кубка Гагарина «Металлург» из Магнитогорска, «Автомобилист» из Екатеринбурга, нижнекамский «Нефтехимик» и пекинский «Куньлунь Ред Стар».
Команды проведут один круг турнира, после которого определятся победитель и призеры Кубка.
Расписание матчей:
16 августа (вторник)
15:00 «Нефтехимик» — «Металлург»
19:30 «Барыс» — «Автомобилист»
17 августа (среда)
15:00 «Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар»
19:30 «Барыс» — «Нефтехимик»
18 августа (четверг)
15:00 «Автомобилист» — «Нефтехимик»
19:30 «Куньлунь Ред Стар» — «Металлург»
19 августа (пятница)
15:00 «Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар»
19:30 «Металлург» — «Барыс»
20 августа (суббота)
13:00 «Металлург» — «Автомобилист»
17:00 «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс».