8 Июля 2022 15:27

Опубликовано расписание матчей Кубка Президента РК по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 16 по 20 августа 2022 года на «Барыс Арене» пройдет 12-й розыгрыш «Кубка Президента Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

В Кубке Президента РК примут участие хоккеисты столичной команды «Барыс», финалист минувшего Кубка Гагарина «Металлург» из Магнитогорска, «Автомобилист» из Екатеринбурга, нижнекамский «Нефтехимик» и пекинский «Куньлунь Ред Стар».

Команды проведут один круг турнира, после которого определятся победитель и призеры Кубка.

Расписание матчей:

16 августа (вторник)

15:00 «Нефтехимик» — «Металлург»

19:30 «Барыс» — «Автомобилист»

17 августа (среда)

15:00 «Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар»

19:30 «Барыс» — «Нефтехимик»

18 августа (четверг)

15:00 «Автомобилист» — «Нефтехимик»

19:30 «Куньлунь Ред Стар» — «Металлург»

19 августа (пятница)

15:00 «Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар»

19:30 «Металлург» — «Барыс»

20 августа (суббота)

13:00 «Металлург» — «Автомобилист»

17:00 «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс».



