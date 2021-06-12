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    18:49, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу - 2020

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 июня стартует чемпионат Европы по футболу — 2020. В матче открытия турнира сыграют сборные Турции и Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Championat.com.

    Полное расписание группового этапа Евро-2020:

    1-й тур:

    11 июня

    Турция — Италия (группа A), 22:00

    12 июня

    Уэльс — Швейцария (группа A), 16:00

    Дания — Финляндия (группа B), 19:00

    Бельгия — Россия (группа B), 22:00

    13 июня

    Англия — Хорватия (группа D), 16:00

    Австрия — Северная Македония (группа C), 19:00

    Нидерланды — Украина (группа C), 22:00

    14 июня

    Шотландия — Чехия (группа D), 16:00

    Польша — Словакия (группа E), 19:00

    Испания — Швеция (группа E), 22:00

    15 июня

    Венгрия — Португалия (группа F), 19:00

    Франция — Германия (группа F), 22:00

    2-й тур:

    16 июня

    Финляндия — Россия (группа B), 16:00

    Турция — Уэльс (группа A), 19:00

    Италия — Швейцария (группа A), 22:00

    17 июня

    Украина — Северная Македония (группа C), 16:00

    Дания — Бельгия (группа B), 19:00

    Нидерланды — Австрия (группа C), 22:00

    18 июня

    Швеция — Словакия (группа E), 16:00

    Хорватия — Чехия (группа D), 19:00

    Англия — Шотландия (группа D), 22:00

    19 июня

    Венгрия — Франция (группа F), 16:00

    Португалия — Германия (группа F), 19:00

    Испания — Польша (группа E), 22:00

    3-й тур:

    20 июня

    Италия — Уэльс (группа A), 19:00

    Швейцария — Турция (группа A), 19:00

    21 июня

    Украина — Австрия (группа C), 19:00

    Северная Македония — Нидерланды (группа C), 19:00

    Финляндия — Бельгия (группа B), 22:00

    Россия — Дания (группа B), 22:00

    22 июня

    Хорватия — Шотландия (группа D), 22:00

    Чехия — Англия (группа D), 22:00

    23 июня

    Швеция — Польша (группа E), 19:00

    Словакия — Испания (группа E), 19:00

    Португалия — Франция (группа F), 22:00

    Германия — Венгрия (группа F), 22:00


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