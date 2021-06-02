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    08:33, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Опубликовано расписание четвертьфиналов ЧМ-2021 без участия Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало известно расписание четвертьфинальных матчей на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Все матчи 1/4 финала ЧМ-2021 состоятся в четверг, 3 июня.

    В 19:15 по времени Нур-Султана начнутся игры Швейцария — Германия и США — Словакия.

    На 23:15 запланировано начало матчей Россия — Канада и Финляндия — Чехия.

    Турнирное положение на групповом этапе:

    Группа А: Россия — 17 очков, Швейцария — 15, Чехия — 13, Словакия — 12, Швеция — 10, Дания — 9, Великобритания — 4, Беларусь — 4.

    Группа B: США — 18 очков, Финляндия — 17, Германия — 12, Канада — 10, Казахстан — 10, Латвия — 9, Норвегия — 8, Италия — 0.


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