Опубликовано расписание четвертьфиналов ЧМ-2021 без участия Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало известно расписание четвертьфинальных матчей на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Все матчи 1/4 финала ЧМ-2021 состоятся в четверг, 3 июня.

В 19:15 по времени Нур-Султана начнутся игры Швейцария — Германия и США — Словакия.

На 23:15 запланировано начало матчей Россия — Канада и Финляндия — Чехия.

Турнирное положение на групповом этапе:

Группа А: Россия — 17 очков, Швейцария — 15, Чехия — 13, Словакия — 12, Швеция — 10, Дания — 9, Великобритания — 4, Беларусь — 4.

Группа B: США — 18 очков, Финляндия — 17, Германия — 12, Канада — 10, Казахстан — 10, Латвия — 9, Норвегия — 8, Италия — 0.