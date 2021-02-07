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    22:00, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Опубликовано расписание чемпионата мира по хоккею с шайбой в Риге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея обнародовала расписание игр чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, который состоится в Риге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    С полным расписанием мирового первенства можно ознакомится здесь.

    Начало матчей указано по времени г. Нур-Султан.
    22 мая, в 23:15. Латвия - Казахстан
    23 мая, в 19:15. Казахстан - Финляндия
    25 мая, в 19:15. США - Казахстан
    26 мая, в 19:15. Казахстан - Германия
    28 мая, в 19:15. Казахстан - Канада
    29 мая, в 15:15, Италия - Казахстан
    31 мая, в 23:15. Норвегия - Казахстан.
    Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 года пройдет в обычном формате с 56 матчами предварительного раунда, за которым последуют четвертьфиналы, полуфиналы и матчи за медали. Расписание игр в основном соответствует первоначальному расписанию игр, установленному несколько месяцев назад, до того как турнир был перенесен для проведения в двух местах в столице Латвии - Риге.
    Арена Рига, построенная к чемпионату мира по хоккею с шайбой IIHF 2006 года и являющаяся домом для команды КХЛ «Динамо Рига», будет основным местом проведения и принимающей группой В, двумя четвертьфинальными играми (включая игру Латвии, если она будет квалифицирована), полуфинальными и медальными играми. Олимпийский спортивный центр, расположенный через дорогу, будет переоборудован в ледовую арену на 6000 зрительских мест для проведения игр группы А и двух четвертьфинальных игр.
    На данный момент хоккейные игры высшего уровня в Латвии должны проводиться без зрителей. Если эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшится до такой степени, что зрителям будет разрешено смотреть игры, IIHF совместно с местным организационным комитетом будут готовы инициировать предложение по продаже билетов в течение трех дней с момента получения разрешения правительства на прием болельщиков в местах проведения игр.

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