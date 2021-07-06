Опубликовано постановление главсанврача Мангистауской области

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно Постановлению, деятельность объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, должна быть организована с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест с установлением графика работы в будние дни с 07:00 часов до 20:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни и на открытом воздухе (летние залы) с числом посадочных мест не более 30 с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 часов до 20:00 часов, доставка и вынос еды в штатном режиме.

Для объектов общественного питания, в том числе банкетных залов (обслуживание по типу ресторанов и кафе, проведение поминок) участвующих в проекте «Ashyq», установлен режим работы внутри помещения в будние и выходные дни с 07:00 часов до 20:00 часов и на открытом воздухе с 7:00 до 22:00 часов (летние залы).

Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах участвующих в проекте «Ashyq»)»;

Работа фитнес-центров, фитнес-клубов, йога центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения только для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с проведением занятий группой не более 5 человек с установлен режим работы в будние дни с 10:00 до 22:00 часов с запретом работы в субботу и воскресенье;

Запрещена деятельность фитнес-центров, фитнес-клубов, йога центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq».

Вместе с тем, запрещено движение междугородних регулярных автобусов (микроавтобусов).

Постановление вступает в силу с 7 июля.

За прошедшие сутки в Мангистауской области выявили 83 заболевших COVID-19. Выздоровели за сутки 49 пациентов.