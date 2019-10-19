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Опубликовано полное видео совещания под председательством Первого Президента - Елбасы

19 Октября 2019 02:22
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Опубликовано полное видео совещания под председательством Первого Президента - Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано полное видео совещания под председательством Первого Президента -Елбасы Нурсултана Назарбаева с участием членов Правительства, партии «Nur Otan» и ее фракции в Мажилисе Парламента РК.

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На совещании были рассмотрены ход реализации Предвыборной программы партии «Казахстан – 2021: Единство. Стабильность. Созидание» и Плана нации «100 конкретных шагов».

В ходе заседания были заслушаны доклады Премьер-Министра Аскара Мамина, председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина, первого заместителя Премьер-Министра – министра финансов Алихана Смаилова, заместителей Премьер-Министра Бердибека Сапарбаева и Романа Скляра.

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