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Опубликовано первое селфи с Елбасы
28 Октября 2019 13:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первое селфи с Нурсултаном Назарбаевым, которое было сделано 15 лет назад, опубликовала сегодня пресс-служба Первого Президента РК-Елбасы в Instagram, передает МИА «Казинформ».
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Как сообщалось ранее, в начале августа 2019 года фотографии из личного архива Елбасы Нурсултана Назарбаева начали публиковать на странице пресс-службы Первого Президента РК в Instagram.
«Мы начинаем публиковать серию фотографий #ИзЛичногоАрхиваЕлбасы. Ранее эти фотографии не размещались в сети», -отмечается в аккаунте пресс-службы Елбасы.
Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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