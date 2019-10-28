Опубликовано первое селфи с Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первое селфи с Нурсултаном Назарбаевым, которое было сделано 15 лет назад, опубликовала сегодня пресс-служба Первого Президента РК-Елбасы в Instagram, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в начале августа 2019 года фотографии из личного архива Елбасы Нурсултана Назарбаева начали публиковать на странице пресс-службы Первого Президента РК в Instagram.

«Мы начинаем публиковать серию фотографий #ИзЛичногоАрхиваЕлбасы. Ранее эти фотографии не размещались в сети», -отмечается в аккаунте пресс-службы Елбасы.