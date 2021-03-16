Опубликовано новое постановление санврача Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина. Настоящее постановление вступит в силу с 20 марта, передает МИА «Казинформ».

Согласно документу, внесены изменения и дополнения в режимы деятельности отдельных объектов и услуг.

Общественный транспорт (городские и пригородные маршруты) в будние дни будут курсировать по штатному режиму, в выходные и праздничные дни утром - с 6.00 до 10.00 часов; вечером - с 17.00 до 22.00 часов.

Запрещена работа ТРЦ, торговых домов в субботы и воскресенья; ограничение режима работы в праздничные дни - с 10.00 до 17.00 часов; в будние дни - с 10.00 до 21.00 часов.

Супермаркеты, гипермаркеты, торговые сети по реализации продуктов питания будут работать по времени с 06.00 до 02.00 часов; продуктовые магазины, минимаркеты - с 06.00 до 24.00 часов; торговые сети и непродуктовые магазины (отдельно стоящие) - с 09.00 до 21.00 часов.

Крытые и открытые рынки (продуктовые и непродуктовые) не будут работать в субботы и воскресенья; в будние дни - с 06.00 до 17.00 часов; в праздничные дни - ограничение режима работы с 10.00 до 17.00 часов.

Объектам общественного питания (в помещении), в т.ч. размещенным в ТРЦ, ТД с отдельным входом разрешено работать с 7.00 до 21.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 30 мест, на летних площадках - не более 50 мест. На вынос и доставку - без ограничения по времени; объекты общественного питания без посадочных мест (нестационарные, передвижные) только на вынос и доставку - без ограничения по времени.

Объектам общественного питания и фудкортам, расположенным в ТРЦ, ТД , разрешено осуществлять доставку и вынос за пределы ТРЦ и ТД, без ограничения по времени.

На ВГК «Медеу» запрещены массовые катания, на ГК «Шымбулак» необходимо сократить количество посетителей на 50% (до 1000 чел.).

Объектам общественного питания ГК «Шымбулак» разрешено работать с 7.00 до 21.00 часов, только на летних площадках; на вынос и доставку - без ограничений по времени

ЦОН, отделения АО «Казпочта» будут работать с ограничением по времени с 9.00 часов до 18.00 часов, по предварительной записи.

Вместе с тем, запрещены:

- деятельность детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров;

- деятельность объектов культуры (репетиции), в том числе театров, кинотеатров, концертных залов;

- межобластные нерегулярные (туристические) перевозки и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

- деятельность бильярдных, за исключением объектов, участвующих в реализации пилотного проекта «Ashyq»;

- компьютерных клубов, боулингов, за исключением объектов, участвующих в реализации пилотного проекта «Ashyq»

- работа цирка;

- деятельность детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенных в ТРЦ, ТД;

- проведение спортивных мероприятий со зрителями; при проведение спортивных мероприятий без зрителей обязательно ПЦР-исследование на COVID-19 участников, без информационного сопровождения;

- проведение поминок;

- деятельность банкетных залов, ночных, игровых и лото-клубов, караоке;

- зрелищные и массовые мероприятия (конференции, форумы и т.д.), семейные, праздничные, памятные мероприятия с участием больше членов одной семьи (свадьбы, той, юбилеи, национальные обряды, дни рождения и др.).