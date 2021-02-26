Опубликовано новое постановление о карантинных мерах в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года.

Согласно постановлению, жителям города Нур-Султан следует продолжить соблюдение следующих требований:

- запрещается проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и др.), митингах, шествиях, сходах и других;

- запрещается посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах;

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго необходимо соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Также поручено обеспечить:

- организацию работы объектов религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

- организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни и выходные дни с 10:00 до 23:00 часов, с запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы, установленного в настоящем постановлении. При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата);

- организацию работы аттракционов на открытом воздухе, за исключением запрещенных и несанкционированных, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 22:00;

- организацию работы театров аниматрониксов, океанариума строго в режиме работы по типу галерей/музеев, с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее 4 м2 на одного посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 22:00 часов, в выходные дни с 10:00 до 20:00 часов;

- организацию работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), независимо от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно- профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 часов до 24:00 часов, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях, для которых график работы в будние дни с 7:00 до 22:00 часов и выходные дни с 7:00 до 23:00 часов.

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