Опубликовано новое постановление о карантинных мерах в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С 27 февраля в силу вступает новое постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной. О том, какие послабления ждут акмолинцев, она рассказала на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проведенный мониторинг показал, что заболеваемость КВИ в Акмолинской области идет на снижение. Было принято решение смягчить ряд ограничительных мер в Акмолинской области.

По словам А. Мусиной, новое постановление разрешает работу объектов общественного питания все дни недели с 07.00 до 24.00 часов. Фудкорты продолжают работать только на вынос и доставку еды.

Продовольственные и непродовольственные рынки внутри и вне зданий будут работать с 27 февраля с существующим режимом работы в будние, а также в субботние дни и приостанавливать работу в воскресенье. Торговые дома и ТРЦ не будут работать в воскресенье. Исключением станут продуктовые отделы.

По предварительной записи без ограничений в выходные дни будут работать салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры, тренажерные залы. Сауны и СПА-центры приостановят свою деятельность в воскресенье.

Наконец будет разрешена работа объектов культуры. В частности – театрам и кинотеатрам разрешается работать с заполняемостью не более 20% и максимальным количеством актеров на репетициях - до 30-ти человек. Деятельность религиозных объектов разрешена только без проведения коллективных мероприятий.

Говоря о перевозках, спикер отметила разрешение движения междугородних автобусных, микроавтобусных перевозок. Межобластные перевозки функционируют лишь на расстояние не более 300 км.

«Разрешается также городские нерегулярные перевозки при заполняемости не более 75% посадочных мест, но не более 15 человек, а также движение пригородных пассажирских поездов и электричек, пассажирских поездов без общих вагонов и передвижение личного автотранспорта между регионами», - добавила главный санврач.

Между тем, А. Мусина акцентировала внимание собравшихся на том, что теперь к ответственности будут привлекать не только организаторов банкетов, но и гостей, пришедших на них.

«Наказываться будут не только организаторы, но и все присутствующие на мероприятии. А если граждане будут посещать объект общепита, который будет работать после 00.00, то также и эти лица будут привлекаться к ответственности. Мы видим, что меры, принимаемые в отношении только владельцев объектов и организаторов мероприятий, не действенны, поэтому будет привлекаться и тот, кто будет находиться на мероприятии», - отметила А. Мусина.

По словам спикера, ранее физические лица, принимающие участие в тоях, штрафовались только за несоблюдение масочного режима и дистанции. Теперь они будут привлекаться даже за сам факт участия в массовом мероприятии.

Главный санврач добавила, что переход в «желтую зону» не означает снятие всех ограничений. Сохраняется ношение масок, социальное дистанцирование и запрет на проведение массовых мероприятий.