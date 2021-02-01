Опубликовано новое постановление главного санврача Алматы: как будут работать ТРЦ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, деятельность ТРЦ и торговых домов ограничена с 10 до 23 часов, с запретом в воскресные дни.

Разрешена работа продуктовых и непродуктовых магазинов, минимаркетов. Разрешена работа отдельно стоящих и расположенных в крупных объектах торговли продовольственных супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек в штатном режиме при соблюдении требований Постановления ГГСВ РК №67.

Разрешена работа продовольственных и непродовольственных открытых рынков в штатном режиме в будние и выходные дни; продовольственных и непродовольственных крытых рынков в штатном режиме, за исключением воскресных дней, при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя, со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Ограничена деятельность объектов общественного питания (в помещении), в том числе расположенных в ТРЦ, с 7:00 часов до 23:00 часов и закрытием оплаты по счетам до 22:00 часов (заполняемость до 50%, не более 50 мест, по 4 посадочных места за каждым столом, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим) без проведения коллективных мероприятий.

Разрешена деятельность объектов общественного питания, работающих для фудкортов, только на вынос за пределы ТРЦ и торговых домов и на доставку без ограничений по времени. Зона фудкортов закрывается.

Разрешить на вынос работу объектов общественного питания без посадочных мест в помещениях и на открытом воздухе.

Объектам торговли (ТРЦ, ТД, рынки) площадью свыше 1000 кв. м, организациям, осуществляющим общественные перевозки (автобусные, троллейбусные, метро), сформировать санитарные патрули для постоянного контроля за соблюдением посетителями социальной дистанции и масочного режима на своих объектах.

Полный текст постановления доступен по ссылке.

Напомним, 28 января главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, согласно которому с 1 февраля в городе ТРЦ, торговые дома и торговые сети должны были работать с 10:00 до 20:00 часов в будние дни, а в субботу и воскресенье закрываться. Также с 1 февраля должны были закрываться кинотеатры в Алматы.

Затем заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов объяснил, что из-за того что Алматы перешел из «желтой» в «зеленую» зону по коронавирусу, то усиленного карантина с 1 февраля не будет.

Постановление вступает в силу с 1 февраля.







