Опубликовано новое постановление главного госсанврача Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Новое постановление главного государственного санврача региона вышло в Павлодарской области. Документ, в частности, разрешает репетиции в объектах культуры с участием не более 30 человек, совещания в очном режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимату Павлодарской области, акимам городов и районов области, руководителям государственных органов, организаций, субъектов предпринимательства, юридических лиц обеспечить <…> запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан; разрешение на проведение совещаний (заседаний) в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате при соблюдении требований Постановления ГГСВ РК № 68; разрешение деятельности объектов культуры (репетиции) с участием не более 30 человек», - говорится в подписанном сегодня постановлении №4 главного государственного санитарного врача Павлодарской области Батырбека Алиева.

Подписанное постановление запрещает проведение как в закрытых помещениях и на открытых местностях зрелищных, спортивных, семейных, развлекательных, коллективных, корпоративных, торжественных и других мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и другого) с массовым скоплением людей (митинги, шествия, выставки, конференции, демонстрации и так далее), а также запрещает аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных мероприятий.

Документом указано обеспечить междугородние, межрайонные автобусные, микроавтобусные пассажирские перевозки на расстояние не более 300 километров.

«Разрешение с первого марта 2020-2021 учебного года обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся с численностью детей в классах до 15 человек;

обучения в общеобразовательных школах в дежурных классах с первых по пятые классы включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

комбинированного обучения в течение шести дней недели для выпускных классов (девятый, одиннадцатый (двенадцатый) классы): 70 процентов предметов в штатном режиме, 30 процентов - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу один класс – один кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30 процентов проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более пяти человек по решению администрации образовательного учреждения, - говорится в новом постановлении главного госсанврача Павлодарской области. - Разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов первых курсов колледжей и вузов; разрешение деятельности объектов общественного питания на объектах образования».

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 февраля