Опубликовано фото Елбасы, занимающегося спортом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сети Instagram опубликовано фото Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева, катающегося на лыжах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Через занятия спортом развиваются такие важные качества, как воля к победе, стойкость, стремление к достижению поставленных целей. Спорт – это здоровье, это сила духа, это патриотизм. Я призываю нашу молодежь больше заниматься физкультурой и спортом», - так Елбасы подписал фото, опубликованное в аккаунте Instagram.





Напомним, к 2025 году количество детско-подростковых и детско-юношеских клубов физической подготовки во всех опорных сёлах увеличится на 139 и 175 единиц соответственно и составит 1 тысячу единиц. Кроме того, к 2023 году заработная плата тренеров-преподавателей увеличится в два раза.