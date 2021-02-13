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    10:59, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Опубликовано фото Елбасы, занимающегося спортом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сети Instagram опубликовано фото Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева, катающегося на лыжах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Через занятия спортом развиваются такие важные качества, как воля к победе, стойкость, стремление к достижению поставленных целей. Спорт – это здоровье, это сила духа, это патриотизм. Я призываю нашу молодежь больше заниматься физкультурой и спортом», - так Елбасы подписал фото, опубликованное в аккаунте Instagram.



    Напомним, к 2025 году количество детско-подростковых и детско-юношеских клубов физической подготовки во всех опорных сёлах увеличится на 139 и 175 единиц соответственно и составит 1 тысячу единиц. Кроме того, к 2023 году заработная плата тренеров-преподавателей увеличится в два раза.


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