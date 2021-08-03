НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованные данные об утечке газа в Казахстане не подтвердились. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «КазТрансГаз».

«С подачи информагентства Bloomberg ряд других зарубежных СМИ распространяет информацию об утечке метана из газопровода в Алматинской области, якобы произошедшей 24 июля 2021 года При этом ссылаются на данные, полученные со снимков спутника Sentinel-5P Европейского космического агентства и проанализированные геоаналитической компанией Kayrros SAS. Утверждается, что уровень выбросов составил 200 тонн метана в час», - говорится в сообщении.

В связи с этим, Национальный газовый оператор АО «КазТрансГаз», заявил, что приведенные данные не соответствуют действительности. Опубликованные данные по утечке такого количества газа, как 10 млн кубических футов или 300 тысяч кубических метров, не соответствуют действительности и не могли остаться незамеченными для системы контроля за безопасностью газовой компании.

Как сообщается, координаты расположения зафиксированной утечки приходятся на КС-6 МГ «Казахстан-Китай» ТОО «АГП». На данной компрессорной станции ТОО «АГП» 24.07.2021 г. проводились плановые работы по обслуживанию оборудования со стравливанием газа в атмосферу в объеме 16,7 тысячи кубических метров, или 0,5 млн кубических футов. Данные выбросы входят в квоту выбросов ТОО «АГП» по Алматинской области на 2021 год.

Как отметили в компании, для безопасной транспортировки газа круглосуточно осуществляется мониторинг целостности газопроводов. Проводятся работы по предупреждению и выявлению возможных повреждений сооружений.