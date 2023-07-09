Опубликована заявка «Астаны» на первый матч с тбилисским «Динамо»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку столичной «Астаны» на первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против тбилисского «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

ФК «Астана»

Вратари:

№31 Даниил Подымский

№55 Александр Заруцкий

№93 Йосип Чондрич

Защитники:

№3 Вараздат Ароян

№5 Михаил Габышев

№13 Камо Оганесян

№15 Абзал Бейсебеков

№27 Тимур Досмагамбетов

№33 Жарко Томашевич

№45 Алекса Аманович

Полузащитники:

№6 Ян Вороговский

№7 Макс Эбонг

№8 Исламбек Куат

№10 Марин Томасов

№11 Аслан Дарабаев

№21 Эльхан Астанов

№23 Фабьен Урега

№29 Душан Йованчич

№30 Игор Иванович

№97 Нуралы Жаксылык

Нападающие:

№17 Абат Аймбетов

№30 Владислав Прокопенко

№72 Станислав Басманов

№88 Дембо Дарбо

Главный тренер: Григорий Бабаян.

В заявке возможны изменения.

Напомним, первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» – «Динамо» (Тбилиси, Грузия) состоится 12 июля в 20:00 по столичному времени.