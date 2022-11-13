Опубликована статистика ударов боя Алимханулы - Бентли

13 Ноября 2022, 14:41

13 Ноября 2022, 14:41

Опубликована статистика ударов боя Алимханулы - Бентли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проект компьютеризированной системы CompuBox показал статистику ударов в поединке казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) и британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За двенадцать раундов Бентли всего выбросил 615 ударов, 159 из которых оказались точными (26%), Алимханулы — 535 ударов — цели достигли 187 (35%). Алимханулы чаще бил джебом — 246-180 (точные удары — 50-34); Бентли выбросил значительно больше силовых ударов — 435-289, но Алимханулы был эффективнее — 137-125 (47% против 29%). Бентли нанес больше ударов по корпусу — 41-26. Если говорить о статистике ударов по раундам, то за Жанибеком остались девять из двенадцати, три — за Бентли.

Фото: sports.kz