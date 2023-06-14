Опубликована шкала перевода баллов IELTS и TOEFL в баллы ЕНТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована шкала перевода баллов международных стандартизированных сертификатов IELTS и TOEFL в баллы ЕНТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Согласно правилам приема в высшие учебные заведения, имеющие международные сертификаты IELTS и TOEFL абитуриенты могут конвертировать свои результаты в баллы ЕНТ по предмету «Английский язык».

«Ранее абитуриенты могли конвертировать баллы IELTS только свыше 6.0 в 45 баллов по «Английскому языку», но оставались дети, у которых были сертификаты IELTS с баллами ниже установленной. Учитывая мнения выпускников и экспертов, в этом году принято решение переводить результаты IELTS 5.5 и 5.0 баллов в 41 и 37 баллов ЕНТ соответственно. Также с результатами сертификата TOEFL. Думаю, данное нововведение положительно скажется на общих результатах тестируемых, выбравших «Английский язык» своим профильным предметом», - отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

Конвертация международных сертификатов IELTS и TOEFL осуществляется приемными комиссиями вузов при подаче заявления на конкурс по присуждению образовательных грантов или зачислении на обучение на платной основе.