Опубликована схема станций LRT в Астане

Компания City transportation systems опубликовала схему линий LRT в Астане и названия станций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Линия легкорельсового транспорта протянулась через левый берег столицы и соединит Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев с железнодорожным вокзалом «Нұрлы жол».

Фото: t.me/citytrasportationsystems

Общая протяженность маршрута составит 22,4 километра. На линии предусмотрено 18 станций.

Список станций:

Әуежай; Атамекен; Есіл; Мәңгілік Ел; Астана жұлдызы; Нұра; Университет; Ұлы Дала; Астана Арена; Жекпе-жек сарайы; Сығанақ; Бәйтерек; Министрліктер үйі; Ұлттық музей; Театр; Мыңжылдық аллеясы; Жібек жолы; Нұрлы жол.

Из них 11 станций расположены на уровне земли, еще 7 — на эстакадах.

Напомним, ранее сообщалось, что LRT в Астане планируют открыть для пассажиров 16–17 мая. Система будет работать ежедневно с 06:00 до 23:00.

По оценкам оператора, пассажиропоток на начальном этапе составит от 25 до 45 тысяч человек в сутки.

Маршрут LRT пройдет через ключевые объекты и районы столицы, включая Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, проспект Кабанбай батыра, стелу «Астана Жұлдызы», ТРЦ Mega Silk Way, Ботанический сад, МФК Abu Dhabi Plaza, Дом министерств, мост Арыс, улицу Калдаякова, Национальный музей и вокзал «Нұрлы жол».



Оплатить проезд на LRT можно будет шестью способами, включая банковские карты, транспортные карты, смартфон и биометрию лица. В дальнейшем пассажирам также станет доступна оплата автобусной картой.