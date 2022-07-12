12 Июля 2022 07:30

Опубликована первая полноцветная фотография Вселенной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - NASA опубликовало первую полноцветную фотографию нашей Вселенной, сделанную космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

На снимке запечатлено массивное скопление галактик SMACS 0723 - само по себе довольно заурядное особого научного интереса не представляющее. Уникальность снимка не в самом скоплении, а в том, что на нем можно увидеть и то, что скрыто по другую его сторону - и по идее видно быть не должно.

Плотное скопление галактик непроницаемо даже для длинных инфракрасных волн, на которые рассчитаны сенсоры космической обсерватории. Заглянуть за непрозрачную материю позволяет физика.

SMACS 0723 обладает такой невероятной массой, что гравитация искажает свет расположенных за ним звезд, заставляя лучи огибать массивный объект с разных сторон - и таким образом минуя эту преграду.

Этот эффект, известный физикам как «гравитационное линзирование» является одним из следствий общей теорией относительности Эйнштейна и был предсказан еще в 1912 году. Обнаружить гравитационную линзу экспериментально ученым удалось лишь почти семь десятилетий спустя, в 1979-м.

В ходе прямой трансляции из Белого дома уникальный снимок миру продемонстрировали лично президент США Джо Байден и администратор NASA Билл Нельсон.

Однако показанный Байденом снимок - лишь одна из сделанных телескопом фотографий. Остальные обработанные изображения публике официально представят во вторник, в прямом эфире из Центра космических полетов Годдарда под Вашингтоном.

Как уточняется на сайте NASA, «демонстрирующие всю мощь» инфракрасной обсерватории «Джеймс Уэбб» снимки будут выкладывать в сеть по одному, друг за другом, в течение двух часов - попутно разъясняя, что именно изображено на каждом из них и какое значение имеет для науки та или иная фотография.

По такому поводу NASA уже запустило в соцсетях кампанию под хэштегом #UnfoldTheUniverse (#РаскройВселенную).

Что на остальных снимках?

Содержание обработанных фотографий хранилось до официального объявления в таком секрете, что заранее снимки не показали даже репортерам - в отличие от принятой в таких случаях практики.

В качестве единственной «подсказки» (в кавычках - потому что ответить на вопрос «что на снимке?» она совершенно не помогла) журналистам сообщили лишь название первого изображения: «Первое глубокое поле Уэбба» (Webb's First Deep Field).

Название настолько широкое, неопределенное и открытое интерпретациям, что оно, конечно же, лишь подогрело любопытство СМИ.

Дело в том, что еще на прошлой неделе NASA опубликовало список тех областей звездного неба, куда телескоп должен был обратить свой инфракрасный взор первым делом.

Помимо уже упомянутого скопления галактик в списке упоминаются еще четыре участка:

туманность Киля - одна из самых больших и ярких на звездном небе, в одноименном южном созвездии (Киль)

WASP-96 b - гигантская экзопланета с периодом обращения 3,4 земных дня, относящаяся к классу «горячих юпитеров» и удаленная от нас почти на 1150 световых лет

туманность Южное кольцо - расширяющееся облако газа, образовавшееся вокруг умирающей звезды, диаметром почти 0,5 светового года

квинтет Стефана - компактная группа галактик в созвездии Пегаса (их пять - отсюда и название), первая в своем роде, открытая астрономами еще в 1787 году

Скорее всего, именно эти объекты и будут изображены на остальных сделанных телескопом фотографиях, которые NASA обещает показать миру уже во вторник.