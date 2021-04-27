Опубликована окончательная заявка «Кайрата» на матч 1/4 Лиги чемпионов
Первоначально в заявку АФК «Кайрат» на матч 1/4 финала против португальской «Бенфики» были внесены 17 игроков. В окончательную заявку вошли 14 игроков, куда не попали бразилец Дуду, бразилец с румынским паспортом Савио и россиянин Бауржан Умирбаев.
АФК «Кайрат» (Алматы, Казахстан).
Вратари:
№ 2 Игита (1986);
№ 22 Нарун Сериков (2001);
Защитники:
№ 7 Ранжел (1990, Бразилия);
№ 14 Дуглас (1988);
№ 17 Биржан Оразов (1994);
Нападающие:
№ 3 Умберто (1986, Бразилия);
№ 5 Даурен Нургожин (1990);
№ 6 Эдсон (1992, Бразилия);
№ 9 Альберт Акбаликов (1995);
№ 10 Чингиз Есенаманов (1989);
№ 11 Диего (1990, Бразилия);
№ 12 Даурен Турсагулов(1996);
№ 13 Гадейя (1988, Бразилия);
№ 18 Фернандиньо (1983, Бразилия);
Главный тренер — Пауло Рикардо Фигуейра Силва (1977, Бразилия).