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    14:10, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Опубликована окончательная заявка «Кайрата» на матч 1/4 Лиги чемпионов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована окончательная заявка АФК «Кайрат» на матч четвертьфинала Лиги чемпионов по футзалу, сезона 2020/2021 годов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первоначально в заявку АФК «Кайрат» на матч 1/4 финала против португальской «Бенфики» были внесены 17 игроков. В окончательную заявку вошли 14 игроков, куда не попали бразилец Дуду, бразилец с румынским паспортом Савио и россиянин Бауржан Умирбаев.

    АФК «Кайрат» (Алматы, Казахстан).

    Вратари:
    № 2 Игита (1986);
    № 22 Нарун Сериков (2001);

    Защитники:
    № 7 Ранжел (1990, Бразилия);
    № 14 Дуглас (1988);
    № 17 Биржан Оразов (1994);

    Нападающие:
    № 3 Умберто (1986, Бразилия);
    № 5 Даурен Нургожин (1990);
    № 6 Эдсон (1992, Бразилия);
    № 9 Альберт Акбаликов (1995);
    № 10 Чингиз Есенаманов (1989);
    № 11 Диего (1990, Бразилия);
    № 12 Даурен Турсагулов(1996);
    № 13 Гадейя (1988, Бразилия);
    № 18 Фернандиньо (1983, Бразилия);

    Главный тренер — Пауло Рикардо Фигуейра Силва (1977, Бразилия).




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