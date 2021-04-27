Опубликована окончательная заявка «Кайрата» на матч 1/4 Лиги чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована окончательная заявка АФК «Кайрат» на матч четвертьфинала Лиги чемпионов по футзалу, сезона 2020/2021 годов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первоначально в заявку АФК «Кайрат» на матч 1/4 финала против португальской «Бенфики» были внесены 17 игроков. В окончательную заявку вошли 14 игроков, куда не попали бразилец Дуду, бразилец с румынским паспортом Савио и россиянин Бауржан Умирбаев.

АФК «Кайрат» (Алматы, Казахстан).

Вратари:

№ 2 Игита (1986);

№ 22 Нарун Сериков (2001);

Защитники:

№ 7 Ранжел (1990, Бразилия);

№ 14 Дуглас (1988);

№ 17 Биржан Оразов (1994);

Нападающие:

№ 3 Умберто (1986, Бразилия);

№ 5 Даурен Нургожин (1990);

№ 6 Эдсон (1992, Бразилия);

№ 9 Альберт Акбаликов (1995);

№ 10 Чингиз Есенаманов (1989);

№ 11 Диего (1990, Бразилия);

№ 12 Даурен Турсагулов(1996);

№ 13 Гадейя (1988, Бразилия);

№ 18 Фернандиньо (1983, Бразилия);

Главный тренер — Пауло Рикардо Фигуейра Силва (1977, Бразилия).





