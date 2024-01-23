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    14:16, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Опубликована найденная в Америке копия рукописи Ходжи Ахмета Яссауи

    Минкультуры РК
    Фото: Минкультуры РК

    Специалисты Национального центра рукописей и редких книг Казахстана опубликовали копию произведения великого мыслителя, учёного Ходжи Ахмета Яссауи, найденную в Америке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры РК.

    Минкультуры РК
    Фото: Минкультуры РК

    Оригинал книги «Рисала Мират аль Кулуб» написан в ХІІ веке арабской графикой на тюркском языке и состоит из трех глав.

    В произведении описываются гуманистические ценности справедливости, честности и добра. Сейчас специалисты изучают насколько копия рукописи XVIII века, которую нашли в библиотеке Конгресса США в Вашингтоне отличается от уже имеющегося оригинала.

    — Национальный центр рукописей и редких книг использует различные методы поиска наследия при сборе письменного наследия. Одним из них является поиск в интернете электронных версий древних рукописей, редких книг и карт. На зарубежных сайтах выявляем копии важных письменных данных, связанных с историей Казахстана, и изготавливаем факсимильные копии, — рассказал главный эксперт Национального центра рукописей и редких книг Алмат Абсалыков.

    Переплет книги занял 3 недели. Отдельные страницы факсимильного экземпляра прошиты в виде блоков. Для обложки использован картон толщиной 3 мм и кожа светло-коричневого цвета.

    Минкультуры РК
    Фото: Минкультуры РК

    Оригинал данного произведения хранится в Национальной библиотеке РК.

    Теги:
    Культура Минкультуры История Казахстана
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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