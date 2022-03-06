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    09:34, 06 Март 2022 | GMT +6

    Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 марта 2022 года, в «зеленой» зоне находятся: г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

    В «красной» и «желтой» зонах не осталось ни одного региона. 2 марта в «желтой» зоне оставалась Северо-Казахстанская область.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество
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