Опубликован видеоанонс боя Данияра Елеусинова с экс-чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Твиттер-аккаунт промоутерской компании Matchroom Boxing анонсировал предстоящий бой казахстанского боксера-полусредневеса Данияра Елеусинова (9-0, 5 КО) с экс-чемпионом мира по трем версиям из Намибии Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Елеусинов и Индонго сразятся 17 апреля в городе Оксон-Хилл, штат Мэрилэнд, на арене MGM National Harbor.

«Шторм надвигается. Данияр Елеусинов готовится к самому большому поединку в своей карьере 17 апреля, когда столкнется с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго в Мэрилэнде!» — пишется в публикации, которую сопровождает промо-видео к поединку.











