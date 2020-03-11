+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 4 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Опубликован видеоанонс боя Данияра Елеусинова с экс-чемпионом мира

11 Марта 2020 09:26
Поделиться:
Опубликован видеоанонс боя Данияра Елеусинова с экс-чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Твиттер-аккаунт промоутерской компании Matchroom Boxing анонсировал предстоящий бой казахстанского боксера-полусредневеса Данияра Елеусинова (9-0, 5 КО) с экс-чемпионом мира по трем версиям из Намибии Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Елеусинов и Индонго сразятся 17 апреля в городе Оксон-Хилл, штат Мэрилэнд, на арене MGM National Harbor.

«Шторм надвигается. Данияр Елеусинов готовится к самому большому поединку в своей карьере 17 апреля, когда столкнется с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго в Мэрилэнде!» — пишется в публикации, которую сопровождает промо-видео к поединку.






Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив