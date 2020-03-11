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Опубликован видеоанонс боя Данияра Елеусинова с экс-чемпионом мира
11 Марта 2020 09:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Твиттер-аккаунт промоутерской компании Matchroom Boxing анонсировал предстоящий бой казахстанского боксера-полусредневеса Данияра Елеусинова (9-0, 5 КО) с экс-чемпионом мира по трем версиям из Намибии Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Елеусинов и Индонго сразятся 17 апреля в городе Оксон-Хилл, штат Мэрилэнд, на арене MGM National Harbor.
«Шторм надвигается. Данияр Елеусинов готовится к самому большому поединку в своей карьере 17 апреля, когда столкнется с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго в Мэрилэнде!» — пишется в публикации, которую сопровождает промо-видео к поединку.
— inform.kz inform.kz
Ключевые слова: Спорт,
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