НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Опубликован топ-10 претендентов на «Золотой мяч»

13 Декабря 2022, 12:56
Опубликован топ-10 претендентов на «Золотой мяч»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первое место в списке вышел нападающий Лионель Месси, сместивший партнера по «ПСЖ» француза Килиана Мбаппе.

Также в обновленную 10-ку зашел французский нападающий Антуан Гризманн.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ»);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

4. Неймар («ПСЖ»);

5. Роберт Левандовски («Барселона»);

6. Винисиус Жуниор («Реал»);

7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

9. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

10. Антуан Гризманн («Атлетико»).

Действующий обладатель «Золотого мяча» нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема остался на 20-м месте.

Отметим, что Месси вместе с Аргентиной вышел в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.


Фото: skysportaustria.at


Теги:
Новости по теме
Сборная Казахстана по парахоккею выиграла «серебро» чемпионата мира
Казахстанцы завоевали три «золота» в первый день ЧМ-2022 по қазақ күресі
Казахстан завоевал вторую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике
Читайте также
Сборная Казахстана по парахоккею выиграла «серебро» чемпионата мира
Казахстанцы взяли две «бронзы» на финальном Гран-при по паратаеквондо в Эр-Рияде
Казахстанцы завоевали три «золота» в первый день ЧМ-2022 по қазақ күресі
Казахстан завоевал вторую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике
Аргентина — Хорватия: где смотреть трансляцию матча полуфинала ЧМ-2022 по футболу
Жанкош Тураров взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула
Казахстан обыграл Венгрию на молодежном ЧМ по хоккею
Восемь спортобъектов построят в Махамбетском районе Атырауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Три кандидата в депутаты Сената Парламента зарегистрированы от Карагандинской области
2 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
3 Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
4 Назначен руководитель управления энергетики и ЖКХ Атырауской области
5 Как Алматы возвращают статус «города-сада»

Лента новостей