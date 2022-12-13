Опубликован топ-10 претендентов на «Золотой мяч»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
На первое место в списке вышел нападающий Лионель Месси, сместивший партнера по «ПСЖ» француза Килиана Мбаппе.
Также в обновленную 10-ку зашел французский нападающий Антуан Гризманн.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ»);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
4. Неймар («ПСЖ»);
5. Роберт Левандовски («Барселона»);
6. Винисиус Жуниор («Реал»);
7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
9. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
10. Антуан Гризманн («Атлетико»).
Действующий обладатель «Золотого мяча» нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема остался на 20-м месте.
Отметим, что Месси вместе с Аргентиной вышел в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.
Фото: skysportaustria.at