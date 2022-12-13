Опубликован топ-10 претендентов на «Золотой мяч»

13 Декабря 2022, 12:56

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первое место в списке вышел нападающий Лионель Месси, сместивший партнера по «ПСЖ» француза Килиана Мбаппе.

Также в обновленную 10-ку зашел французский нападающий Антуан Гризманн.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ»);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

4. Неймар («ПСЖ»);

5. Роберт Левандовски («Барселона»);

6. Винисиус Жуниор («Реал»);

7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

9. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

10. Антуан Гризманн («Атлетико»).

Действующий обладатель «Золотого мяча» нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема остался на 20-м месте.

Отметим, что Месси вместе с Аргентиной вышел в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

Фото: skysportaustria.at