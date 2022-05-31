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Опубликован ТОП-10 казахстанских боксеров по итогам мая
31 Мая 2022 12:00

Опубликован ТОП-10 казахстанских боксеров по итогам мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com обновил рейтинг лучших казахстанских боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По сравнению с апрелем, ТОП-10 не претерпел существенных изменений. Тройка лучших боксеров осталась прежней. Руслан Мадиев поднялся на шестое место, Данияр Елеусинов опустился на седьмое, Бекман Сойлыбаев поднялся с десятого места на восьмое, Али Ахмедов — опустился с восьмого на десятое, Жан Кособуцкий, несмотря на недавнюю победу, остался на девятом месте.

ТОП-10 казахстанских боксеров по версии BoxRec:

1. Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО)
2. Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО)
3. Мейирим Нурсултанов (16-0, 9 КО)
4. Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО)
5. Канат Ислам (28-1, 22 КО)
6. Руслан Мадиев (14-2, 5 КО)
7. Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО)
8. Бекман Сойлыбаев (13-1, 5 КО)
9. Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО)
10. Али Ахмедов (18-1, 14 КО)

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