31 Мая 2022 12:00

Опубликован ТОП-10 казахстанских боксеров по итогам мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com обновил рейтинг лучших казахстанских боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По сравнению с апрелем, ТОП-10 не претерпел существенных изменений. Тройка лучших боксеров осталась прежней. Руслан Мадиев поднялся на шестое место, Данияр Елеусинов опустился на седьмое, Бекман Сойлыбаев поднялся с десятого места на восьмое, Али Ахмедов — опустился с восьмого на десятое, Жан Кособуцкий, несмотря на недавнюю победу, остался на девятом месте.

ТОП-10 казахстанских боксеров по версии BoxRec:

1. Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО)

2. Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО)

3. Мейирим Нурсултанов (16-0, 9 КО)

4. Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО)

5. Канат Ислам (28-1, 22 КО)

6. Руслан Мадиев (14-2, 5 КО)

7. Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО)

8. Бекман Сойлыбаев (13-1, 5 КО)

9. Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО)

10. Али Ахмедов (18-1, 14 КО)