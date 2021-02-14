Опубликован список злостных нарушителей карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В период с 1 января текущего года в городе Алматы мониторинговыми группами проверено 4 394 объекта, выявлено 363 нарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

Составлено 333 протокола, из них на 77 юридических лиц наложено штрафов на общую сумму 26 541 285 тенге, за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 256 протоколов на общую сумму 11 288 790 тенге.

В специализированные межрайонные административные суды передано 33 материала, приостановлена деятельность 10 объектов.

В Алатауском районе нарушения выявлены в кафе «Жақсылық» (деятельность объекта приостановлена на 1 месяц, наложен штраф в размере 100 МРП), в кафе «Центр шашлыка» (наложение штрафа 161 МРП), в бильярдном клубе ТОО «Шамо» (деятельность объекта приостановлена до окончания карантинного режима).

В Алмалинском районе нарушения зафиксированы в ресторане «Финик», ночном клубе «Fizika», в кафе «Boohouse», в кафе «Пират» и в кафе «Endorphin».

В Ауэзовском районе в караоке-баре «Рыба моей мечты», лото-клубе «Ejelgi Arman».

В Бостандыкском районе нарушали карантинные меры в ресторане «Sunset», в таверне «Шмель», в ночном клубе «Queer».

В Жетысуском районе: компьютерный клуб Ниязова Ж.А. (приостановлена деятельность на 3 месяца, штраф 5 МРП), игровой клуб «Gameclub», игровой зал «Ломатик», компьютерный клуб «SKY SPORT» , лото-клуб «ГринККМ».

В Медеуском районе собраны материалы по нарушениям в бинго-клубе «Виктория», компьютерном клубе (приостановление деятельности на 1 месяц), ресторане «Манана», ресторане «Пугасов», баре «Бармаглот» (приостановление деятельности на 1 месяц), кафе-баре «Hookan Dreems», ресторане «Айлина», баре «Небо».

В Наурызбайском районе нарушили карантинные меры: кафе «Премьера» (приостановление деятельности на 1 месяц, штраф 100 МРП), кафе «Таужолы» (приостановление деятельности на 1 месяц, штраф 100 МРП).

В Турксибском районе нарушения зарегистрированы: общественное объединение «Казахстанская Молодежная Федерация Таэквон-до», игровой клуб «БекАр», ресторанно-гостиничный комплекс «Erbil».

Напомним, согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 февраля, Алматы находится в «зеленой зоне».