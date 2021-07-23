Опубликован список злостных нарушителей карантина среди столичных заведений

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Санврачи Нур-Султана опубликовали список злостных нарушителей карантина среди заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Мониторинговые группы столицы по пресечению нарушений карантина продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме. Ежедневно охватывается от 100 и более заведений. Выявляется от 10 до 20 объектов, где не соблюдаются ограничительные и карантинные меры, в том числе и на объектах участвующих в проекте «Ashyq». Злостные нарушители будут исключены из проекта Ashyq, также деятельность заведений будет приостановлена через суд.

Таким образом, санврачи Нур-Султана назвали злостных нарушителей ограничительных мер среди заведений.

Объекты, участвующие в проекте «Ашык», при этом допускающие нарушения ограничительных и карантинных мер: бар «Панаехали», «Чечил Паб», «Chili Grill», «Колесо», «ХЗ», дворец торжеств «Plaza Di Astana», ресторан «Inforno», лаундж-бар «Мята», «Текила», ресторан-караоке «Алания», ресторан «Жеты Казына», гостевой дом «Адлер», караоке-клуб «Janymsoul», ресторан «Грузин Кузин», «VinoGrad», кафе-бар «Будапешт», кофейня «Marronе rosso», летник «Кавказская пленица».

Объекты не являющиеся участниками проекта «Ашык», на которых допускается нарушение режима работы, превышение количества посетителей, несоблюдение соц.дистанции, также несоблюдается запрет на осуществление деятельности: кафе «seka food», рестобар «1001 ночь», «Игровой клуб» по пр. Республики, кафе «Chim chi», лаундж-бар «Winnie ПЫХ», бильярдный клуб «ShuBar», бар «Bombay Grill & More», игровой клуб «All stars», «PS5», «Respawn», бар «Barrus bar», «brauer» и др.

Всего с 1 января текущего года наложено административных штрафов на сумму более 271 млн тг.

Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной. Растет количество случаев заражения КВИ. Жителям и гостям города, объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать все саннормы, ограничительные меры. Только вакцинация позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей.

Ранее сообщалось, что за ненадлежащее использование приложения, отсутствие чек-инов (регистрация входа) посетителя либо гостя участник (объект предпринимательства) исключается из проекта Ashyq в первый раз сроком на две недели, при повторном нарушении сроком до двух месяцев.