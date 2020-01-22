Опубликован список захороненных в Норвегии солдат-казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Осло приступило к публикации списка солдат-казахстанцев, захороненных на территории Норвегии в 1941-45 гг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство.

В годы Второй мировой войны в концлагерях на территории оккупированной Норвегии находились около 100 000 советских военнопленных. Примерно 15 500 из них погибли в заключении. Оккупационные власти хоронили погибших пленных в основном на участках, непосредственно прилегавших к лагерям.

Крупнейшее воинское кладбище расположено на острове Тьётта на западе страны. Оно, в свою очередь, состоит из двух массовых захоронений. Первое – Воинское советское кладбище (Tjøtta sovjetiske krigskirkegård), на котором покоятся около 8000 советских граждан. Их останки были перезахоронены из разных частей Норвегии в рамках так называемой операции «Асфальт» в 1952 году. На втором кладбище покоятся останки около 2500 человек, погибших в результате потопления немецкого судна «Ригель» в 1944 году. Большинство погибших – советские военнопленные.

В последние годы в Норвегии значительно активизировалась научно-исследовательская работа по идентификации иностранных военных и гражданских лиц, погибших в фашистских концлагерях. Исследованиями занимается Фалстад центр (Falstad Center, по названию крупного лагеря Фалстад на севере страны). К настоящему времени в цифровой базе в открытом доступе (www.krigsgraver.no) имеются более 9000 имен захороненных иностранных пленных.

Информация по большому количеству военнопленных ограничена именем, фамилией и страной солдата («Советский Союз»), что требует дополнительных поисковых работ. Посольством Казахстана в Норвегии выявлены имена 44 советских солдат, с высокой степенью вероятности являющимися казахстанцами. В их документах указано происхождение: «Казахстан», «Казахская ССР» или казахстанские города – «Семипалатинск», «Жетикара», «Талгар» и др..

В казахстанской базе «Мемориал» большинство из них числятся пропавшими без вести или вовсе не указаны. Также имеется много сложностей, связанных с неполными сведениями о солдатах и опечатками в документах.

Посольство полагает важным публикацию списков в помощь родным и близким пропавших без вести солдат, а также как начало для последующих исследований и изысканий. В списке собраны доступные ныне сведения Фалстад центра, казахстанской и российской баз данных «Мемориал». Сведения и орфография прилагаемого списка приводятся в том виде, в каком они задокументированы.

44 выявленных солдата-казахстанца покоятся на трех военных кладбищах – на острове Тьётта (37 солдат), в деревнях Йорстадмоен пригорода Лиллехаммера а (5 солдат) и Виньеёра на западе страны (2 солдата). Они являются выходцами практически всех регионов Казахстана.

Ранее посольством был выявлен и опубликован список 65 казахстанских солдат, погибших при освобождении севера Норвегии в ходе Петсамо-Киркенесской операции в октябре-ноябре 1944 года.