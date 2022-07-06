6 Июля 2022 19:38

Опубликован список распределения грантов в бакалавриат, магистратуру и докторантуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список распределения образовательных грантов на 2022- 2023 учебный год по всем уровням высшего образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Для поступления в бакалавриат в 2022-2023 учебном году министерство выделило около 73 тыс. грантов. Наибольшее количество грантов получила группа образовательных программ «Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли», их количество составляет 17 794 грантов. Далее «Педагогические науки» – 10 810 грантов, «Информационно-коммуникационные технологии» – 9 103 грантов, «Естественные науки, математика и статистика» – 6 288 грантов. Особое внимание было уделено техническим направлениям, где доля государственного заказа увеличена до 60%», - сообщили в Миннауки и высшего образования РК.

По данным министерства, увеличено количество квот для детей из социально уязвимых слоев населения. Дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь больше возможностей для получения гранта.

«В этом году впервые по поручению Главы государства определен новый вид образовательного гранта – «Целевой образовательный грант для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодежи из густонаселенных и западных регионов», что позволит 10 тыс. абитуриентам Атырауской и Мангистауской областей получить целевые гранты для обучения в вузах. В конкурсе на грант «Целевой «Атырау-Манғыстау» могут участвовать выпускники школ текущего года. При этом они не могут одновременно участвовать в общем конкурсе, в том числе по программе «Серпін». В связи с увеличением количества образовательных грантов, в том числе целевого гранта «Атырау-Манғыстау», список был опубликован сегодня. По поручению Главы государства 60% всех грантов выделены на технические специальности. Надеюсь, абитуриенты на основе предоставленной информации, сделают правильный выбор», – сказал директор Национального тест-центра Руслан Емелбаев.

Для поступления в магистратуру выделено более 13 тыс. грантов, для поступления в докторантуру – более 1 800.

Полный список распределения образовательных грантов на 2022-2023 учебный год размещен на сайте Национального центра тестирования МНВО РК следующим ссылкам:

Бакалавриат

Магистратура

Докторантура