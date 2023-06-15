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Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Июня 2023, 22:39
Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опубликован список граждан, поступивших в высшие учебные заведения на бесплатной основе после прохождения срочной воинской службы в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Подробнее со списком можно ознакомиться здесь.

Ранее Минобороны РК и ведущие вузы Казахстана подписали меморандум. Молодые люди, выполнившие свой воинский долг перед Родиной и прошедшие службу в течение двух лет, смогут поступить на платное отделение любого вуза Казахстана, не сдавая ЕНТ.

Также сообщалось, что отличившиеся в военной подготовке и показавшие в течение года хорошую дисциплину, получат возможность поступления в высшее учебное заведение на бесплатной основе.


Образование   Вузы   Армия   Минобороны РК  
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