Опубликован список погибших сотрудников КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности РК опубликовал список погибших сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким сотрудников органов национальной безопасности, погибших при исполнении служебного долга в результате произошедших январских событий», - говорится в сообщении комитета.

Список погибших сотрудников:

1. Начальник кафедры Пограничной академии КНБ РК Андрей Кабдинов;

2. Начальник отдела Антитеррористического центра ДКНБ по Жамбылской области Дастан Адильбай;

3. Старший офицер Пограничной академии КНБ РК Жандос Жагалбаев;

4. Младший оперуполномоченный ОВКР по частям СВО Адиль Нуркенов;

5. Курсант Пограничной академии КНБ РК Жайык Адылкан;

6. Курсант Пограничной академии КНБ РК Меирхан Битим;

7. Курсант Пограничной академии КНБ РК Даулет Жупарбеков.