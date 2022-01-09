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    22:22, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Опубликован список погибших сотрудников КНБ РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности РК опубликовал список погибших сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким сотрудников органов национальной безопасности, погибших при исполнении служебного долга в результате произошедших январских событий», - говорится в сообщении комитета.

    Список погибших сотрудников:

    1. Начальник кафедры Пограничной академии КНБ РК Андрей Кабдинов;

    2. Начальник отдела Антитеррористического центра ДКНБ по Жамбылской области Дастан Адильбай;

    3. Старший офицер Пограничной академии КНБ РК Жандос Жагалбаев;

    4. Младший оперуполномоченный ОВКР по частям СВО Адиль Нуркенов;

    5. Курсант Пограничной академии КНБ РК Жайык Адылкан;

    6. Курсант Пограничной академии КНБ РК Меирхан Битим;

    7. Курсант Пограничной академии КНБ РК Даулет Жупарбеков.


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