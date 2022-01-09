Опубликован список погибших сотрудников КНБ РК
«Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким сотрудников органов национальной безопасности, погибших при исполнении служебного долга в результате произошедших январских событий», - говорится в сообщении комитета.
Список погибших сотрудников:
1. Начальник кафедры Пограничной академии КНБ РК Андрей Кабдинов;
2. Начальник отдела Антитеррористического центра ДКНБ по Жамбылской области Дастан Адильбай;
3. Старший офицер Пограничной академии КНБ РК Жандос Жагалбаев;
4. Младший оперуполномоченный ОВКР по частям СВО Адиль Нуркенов;
5. Курсант Пограничной академии КНБ РК Жайык Адылкан;
6. Курсант Пограничной академии КНБ РК Меирхан Битим;
7. Курсант Пограничной академии КНБ РК Даулет Жупарбеков.