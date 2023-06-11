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Опубликован список погибших при пожаре в области Абай

Редактор:  
Зифа Хабирова
11 Июня 2023, 00:51
Опубликован список погибших при пожаре в области Абай Фото: пресс-служба МЧС РК

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена погибших лесничих в пожаре в области Абай, передает МИА «Казинформ».

Минэкологии опубликовало список погибших сотрудников:
1. Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна – Руководитель лесничества Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
2.Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы – Инженер по охране и защиты леса Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
3. Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы – Водитель Новошульбинского филиала РГУ«ГЛПР«Семейорманы»;
4. Губаев Алексей Григорьевич – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
5. Фоминых Максим Владимирович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
6. Нуржигитов Саят Нуржанович - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
7. Начинёнов Константин Сергеевич - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
8. Сидорин Александр Викторович - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
9. Сидорин Виктор Александрович - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
10. Пузырев Николай Иванович – водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
11. Пузырев Сергей Николаевич - лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
12. Дарибаев Александр Викторович - тракторист – машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
13. Гражданкин Петр Александрович – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
14. Ганьшин Даниил Евгеньевич – водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».

Идентифицированы личности пяти погибших работников лесничества, участвовавших в тушении пожара в области Абай:
1. Серикжан Токтасын, 27 лет
2. Александр Сидорин, 39 лет
3. Саят Нуржигитов, 51 год
4. Алексей Губаев, 30 лет
5. Амангельді Дүйсембаев, 59 лет.
В настоящее время уточняются личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара.


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