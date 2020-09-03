Опубликован список победителей первой Национальной олимпиады «Мың бала»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Академия Елбасы опубликовала список 1000 счастливцев, которые получат доступ к современным образовательным ресурсам в стране. Список обладателей грантов опубликован на сайте Фонда Нурсултана Назарбаева www.fnn.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Проект «Мың бала» реализуется в рамках инициативы Елбасы по выявлению и поддержке талантливой молодежи «Ел Үміті» Фондом Нурсултана Назарбаева и Академией Елбасы при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Олимпиада проходила в два этапа.

Первый этап прошел заочно в феврале текущего года, охватив 295 тыс. учеников 5 и 6 классов из всех сельских школ страны. В результате отобрано 5002 участника из 1685 сельских школ.

Второй этап олимпиады прошел 21-22 августа 2020 года на базе 19 Назарбаев Интеллектуальных школ и 34 пунктах в районных центрах с соблюдением строгих карантинных норм.

По итогам олимпиады было отобрано 1000 победителей, 30 из которых уже отобраны на зачисление в филиал Республиканской физико-математической школы города Алматы.

Победителям, окончившим 6 класс будет предоставлена возможность продолжить обучение в ведущих школах для одаренных детей, таких как лицеи «Білім-инновация» и школы «Дарын» согласно квотам Министерства образования и науки РК.

Для победителей, окончивших 5 класс, предусмотрено бесплатное пост-олимпиадное сопровождение в дистанционной школе Академия Елбасы, где к каждому ребенку прикрепляется тьютор и составляется индивидуальный план развития. Далее с участниками будут заниматься ведущие преподаватели лучших школ страны. В течение года участники смогут совершенствовать свои знания для поступления в 7 классы школ для одаренных детей на следующий год.

В целом всем 5 тыс. участникам второго этапа олимпиады будет предоставлен бесплатный доступ к образовательным ресурсам дистанционной школы Академии Елбасы с возможностью проведения дополнительных занятий и консультаций от учителей-предметников.

Для получения дополнительной информации можно позвонить в call-центр Академии Елбасы по номеру 7170 (звонок бесплатный).