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    11:25, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Опубликован список обладателей вакантных грантов

    Опубликован список обладателей вакантных грантов
    Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.

    Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей вакантных грантов, передает МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, более 4000 поступающих стали обладателями государственного образовательного гранта.

    Напомним, согласно решению Республиканской конкурсной комиссии, присуждены вакантные гранты, оставшиеся после конкурсного присуждения по итогам летней приемной кампании.

    Наибольшее количество грантов присуждено на педагогические и инженерные науки, а также по направлениям «Информационно-коммуникационные технологии», «Естественные науки, математика и статистика».

    Ознакомиться со списком обладателей вакантных грантов можно здесь.

    Теги:
    Гранты Образование Миннауки и высшего образования РК
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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