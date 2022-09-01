Опубликован список обладателей стипендии «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам отбора второго потока этого года стипендия присуждена еще 84 казахстанцам. Из них 78 человек поступили в магистратуру, 6 – в докторантуру. Список обладателей международной стипендии «Болашак» опубликован на сайте Центра международных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Центре, решение о присуждении стипендий принято на заседании республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина.

Наиболее востребованными во втором потоке отбора стали такие специальности, как «Информационные технологии и системы», «Биотехнология. Биоинженерия. Биомедицина. Биохимия», «Транспортные технологии. Транспортная инженерия. Логистика», «Управление в сфере образования», «Аналитика больших данных. Предиктивная аналитика по отраслям».

Конкурс по отбору претендентов на присуждение стипендии «Болашак» проходит три раза в год. Итоги подводятся в июне, августе и декабре. До конца текущего года состоится еще одно заседание республиканской комиссии. Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» начался 23 мая и продлится до 14 октября текущего года. 5 сентября стартует прием документов для прохождения стажировки. Завершится прием 14 октября 2022 года.

В целом, в 2022 году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий, для прохождения стажировки – 110.