Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год. Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, передает МИА «Казинформ со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

«Всего для участия в конкурсе присуждения грантов документы подали более 75 тысяч абитуриентов. В этом году наиболее востребованными стали такие направления, как «Образование» и «Здравоохранение». Вместе с тем популярными остаются такие направления, как «Информационно-коммуникационные технологии», «Право», «Дизайн», «Менеджмент» и другие. Среди претендентов на гранты – более 8 тыс. обладателей знака «Алтын белгі», более 800 победителей международных и республиканских олимпиад, а также 520 победителей республиканских и международных спортивных соревнований. При равенстве баллов у них имелось преимущественное право», - говорится в сообщении Минобразования РК.

Как отмечается, все обладатели грантов для зачисления должны будут представить свои документы в вузы до 25 августа.

Список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год можно скачать здесь.