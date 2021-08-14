Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год. Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, передает МИА «Казинформ со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.
«Всего для участия в конкурсе присуждения грантов документы подали более 75 тысяч абитуриентов. В этом году наиболее востребованными стали такие направления, как «Образование» и «Здравоохранение». Вместе с тем популярными остаются такие направления, как «Информационно-коммуникационные технологии», «Право», «Дизайн», «Менеджмент» и другие. Среди претендентов на гранты – более 8 тыс. обладателей знака «Алтын белгі», более 800 победителей международных и республиканских олимпиад, а также 520 победителей республиканских и международных спортивных соревнований. При равенстве баллов у них имелось преимущественное право», - говорится в сообщении Минобразования РК.
Как отмечается, все обладатели грантов для зачисления должны будут представить свои документы в вузы до 25 августа.
Список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год можно скачать здесь.
- Десять новых школ откроют к 1 сентября в Жамбылской области
- Необычный центр развития детей построят в ВКО
- Как казахстанские вузы поощряют вакцинированных студентов и преподавателей
- Что нужно знать о Национальной системе квалификации
- Более тысячи заявок подали казахстанцы на стипендию «Болашак»
- Всеобуч-2021: в столице бесплатно подготовят к школе 15 тысяч учеников
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана