+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год

14 Августа 2021 15:40
Поделиться:
Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год. Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, передает МИА «Казинформ со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

Новости по теме
Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела
Десять новых школ откроют к 1 сентября в Жамбылской области Необычный центр развития детей построят в ВКО Что нужно знать о Национальной системе квалификации

«Всего для участия в конкурсе присуждения грантов документы подали более 75 тысяч абитуриентов. В этом году наиболее востребованными стали такие направления, как «Образование» и «Здравоохранение». Вместе с тем популярными остаются такие направления, как «Информационно-коммуникационные технологии», «Право», «Дизайн», «Менеджмент» и другие. Среди претендентов на гранты – более 8 тыс. обладателей знака «Алтын белгі», более 800 победителей международных и республиканских олимпиад, а также 520 победителей республиканских и международных спортивных соревнований. При равенстве баллов у них имелось преимущественное право», - говорится в сообщении Минобразования РК.

Как отмечается, все обладатели грантов для зачисления должны будут представить свои документы в вузы до 25 августа.

Список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год можно скачать здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #МОН  
Поделиться:
Новости по теме
Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела
Десять новых школ откроют к 1 сентября в Жамбылской области
Необычный центр развития детей построят в ВКО
Что нужно знать о Национальной системе квалификации
Популярное
1 Кто ездил в составе казахстанской делегации на Олимпиаду в Токио
2 Ограничительные меры продлевают с 16 августа в ВКО
3 Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела
4 МВД в отношении антиваксера Айны Бакеевой проводится проверка
5 Целую семью зарезал мужчина в Карагандинской области
6 Балконы горели в многоэтажном доме в Алматы
Читайте также
Более тысячи заявок подали казахстанцы на стипендию «Болашак»
Всеобуч-2021: в столице бесплатно подготовят к школе 15 тысяч учеников
Кто ездил в составе казахстанской делегации на Олимпиаду в Токио
Ограничительные меры продлевают с 16 августа в ВКО
Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела
МВД в отношении антиваксера Айны Бакеевой проводится проверка
Целую семью зарезал мужчина в Карагандинской области
Балконы горели в многоэтажном доме в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив