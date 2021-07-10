Опубликован список обладателей международной стипендии «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 113 казахстанцев стали обладателями международной стипендии «Болашак». Центр международных программ опубликовал список новых «болашаковцев», передает МИА «Казинформ».

«Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Решением Комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 113 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира. Список обладателей международной стипендии «Болашак» опубликован на официальном сайте Центра международных программ», - сообщила пресс-служба центра в Facebook .

Как отмечается, в 2021 году конкурсный отбор на присуждение стипендии проходит в 3 потока: июне, августе, ноябре.

Всего в 2021 году для обучения по программе «Болашак» выделено 1055 стипендий. Из них 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры, стажировки. 500 стипендий выделено по новой категории стажировок «Ученые».

«Напомним, что данная категория утверждена в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с целью обеспечения стажировки в ведущих научных центрах мира 500 ученых ежегодно. Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» начался 4 мая и продлится до 28 октября.

Комиссия утвердила новую категорию стажировок в рамках программы «Болашак». Теперь по этой программе могут стажироваться работники в сфере культуры и спорта», - дополнили в Центре международных программ.

Ознакомиться со списком обладателей стипендии «Болашак» можно здесь.