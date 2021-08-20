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Опубликован список обладателей грантов в магистратуру
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2021-2022 учебный год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки.
Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители государственных органов, неправительственных организаций, журналисты, представители Альянса студентов Казахстана и Фонда «Отандастар».
Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ). Отметим, что в сравнении с прошлым годом количество поступающих увеличилось на 2 тысячи, и участие в тестировании приняли 36 тысяч человек.
Все обладатели грантов для зачисления должны будут представить свои документы в вузы до 28 августа через виртуальные приемные комиссии вузов.Список обладателей государственного образовательного гранта доступен в Telegram-канале МОН РК по ссылке.
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